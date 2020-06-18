Ничего страшного здесь не произошло, — Шмыгаль об отказе Рады одобрить программу деятельности Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что ничего страшного нет в том, что Верховная Рада отказалась одобрить программу деятельности Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Поддержка была, но у некоторых народных депутатов было невосприятие предоставления иммунитета правительству или некоторым министрам, что стало камнем преткновения. К сожалению, это политический момент. Но с точки зрения работы... мы будем продолжать работу. Ничего страшного здесь не произошло", - сказал он.

Он отметил, что программа деятельности была разработана совместно с комитетами Верховной Рады и отвечает потребностям украинцев на данный момент.

Шмыгаль подчеркнул, что Кабмин в первую очередь хотел найти общий язык с парламентом, а не получить иммунитет.

Утверждение программы Кабмина дает правительству годичный иммунитет, так как согласно Конституции Рада не может рассматривать вопрос об ответственности Кабмина в течение года со дня одобрения программы деятельности правительства.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты Верховной Рады не настроены дать Кабинету Министров премьер-министра Дениса Шмыгаля годичный иммунитет поддержкой программы действий правительства.

Кроме того, Кабмин все равно хочет реализовать свою программу деятельности.