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17 июня 2020, среда, 21:30 255
Происшествия 2020-06-17T21:30:21+03:00
Українські Новини
Шарий опубликовал видео, как началась драка в метро — на его сторонников напали

Шарий опубликовал видео, как началась драка в метро — на его сторонников напали

Елена Новикова
Акция протеста, Шарий, Анатолий Шарий, Партия Шария, драка в метро

Вскоре после акции протеста под Офисом Президента в киевском метро произошла драка между противниками и сторонниками "Партии Шария". Лидер партии Анатолий Шарий в Telegram-канале опубликовал видео начала драки в метро.

"Терпилам, что раскудахтались тут про "толпой на мальчиков, не наш метод". Вот так "мальчики" нападали на людей прежде чем получили п**ды. А теперь заткните пасти, терпилы, и лучше переключайтесь на грозные посты в фейсбук. Всем понимающим - респект", — написал Шарий под видео.

 

На видео можно увидеть, как, как группа противников Шария нападает со спины на людей с символикой партии и начинает их избивать.

Как сообщали Українські Новини, более 1 тысячи сторонников "Партии Шария" требовали отставки Президента Владимира Зеленского возле здания Офиса Президента. Участники акции выкрикивали: "Не бойся людей, бойся закона", "Вова - выходи", "Немой Президент - не мой Президент", "Зачем ты шел в Президенты?".

Кроме того, около 20 сторонников движения "Демократична сокира" митинговали возле Офиса Президента против действий Анатолия Шария.

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