Шарий опубликовал видео, как началась драка в метро — на его сторонников напали

"Терпилам, что раскудахтались тут про "толпой на мальчиков, не наш метод". Вот так "мальчики" нападали на людей прежде чем получили п**ды. А теперь заткните пасти, терпилы, и лучше переключайтесь на грозные посты в фейсбук. Всем понимающим - респект", — написал Шарий под видео.

На видео можно увидеть, как, как группа противников Шария нападает со спины на людей с символикой партии и начинает их избивать.

Как сообщали Українські Новини, более 1 тысячи сторонников "Партии Шария" требовали отставки Президента Владимира Зеленского возле здания Офиса Президента. Участники акции выкрикивали: "Не бойся людей, бойся закона", "Вова - выходи", "Немой Президент - не мой Президент", "Зачем ты шел в Президенты?".

Кроме того, около 20 сторонников движения "Демократична сокира" митинговали возле Офиса Президента против действий Анатолия Шария.