Платежи за газ для населения без счетчиков с июля могут резко вырасти

Правительство может уже с июля существенно повысить нормы потребления газа для домохозяйств, в которых не установлены газовые счетчики. Минэнерго предлагает повысить их на неотопительный период почти вдвое, а на отопительный – почти втрое. Об этом говорится в проекте постановления, которое Минэнерго выставило на своем сайте для обсуждения, однако потом документ был снят.

Українські Новини имеют в своем распоряжении и проект постановления и сопроводительные документы. В Минэнерго считают, что повышение норм потребления газа будет стимулировать население устанавливать счетчики учета газа. По данным министерства, которые взяты за основу для подготовки документа, счетчиков нет в четверти домохозяйств, а власти считают нормы потребления заниженными. И все это приводит к тому, что 383 млн кубометров газа в год потребляются, но не оплачиваются, сумма неоплаты составляет 2,681 млрд гривен в год. Но в итоге цифры в платежках у людей могут резко вырасти.

Проект постановления уже вызвал критику, в частности в Минэкономразвития и НАК "Нефтегаз Украины". Там считают, что Минэнерго использовало для подготовки документа устаревшие данные.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает с июля повысить нормы потребления газа для домохозяйств, где не установлены счетчики учета газа. Проект соответствующего постановления и сопроводительные документы к нему были размещены для обсуждения на сайте министерства 29 мая. Но через некоторое время все документы с сайта были удалены.

Это уже не первый случай, когда документы исчезают с правительственных сайтов. К примеру, подобная ситуация с проектом решения о ценах на газ для населения возникала в 2018 году. Однако, Українським Новинам, как и тогда, удалось получить всю информацию, которую в правительстве решили придержать.

Минэнерго в проекте постановления предлагает увеличить нормы потребления газа почти в 2-3 раза в зависимости от категории потребителей. Нормы будут разными на отопительный период (октябрь-март) и неотопительный (апрель-сентябрь). В итоге, уже в августе (за июль) газовая составляющая в платежках может пропорционально увеличиться в первый раз и в ноябре (за октябрь) - во второй. Ниже – конкретные предложения министерства:

Если действующая норма потребления газа для домохозяйств, где газ используется лишь в газовых плитах (при наличии централизованной поставки горячей воды) составляет 3,28 кубометра на человека, то новая норма на неотопительный период составит 5,2 кубометра, а на отопительный – 7,6 кубометров.

Если централизованная поставка горячей воды отсутствует, то норма с 5,39 кубометров увеличится в неотопительный период до 7,1 кубометров, в отопительный – до 12 кубометров.

Если в домохозяйстве кроме плиты есть и газовый водонагреватель, то с 10,49 кубометров норма повышается в неотопительный период до 16,3 кубометров, в отопительный – до 27 кубометров.

Предлагаемые нормы даже выше, чем те, которые действовали в Украине с 1996 года.

Если горячая вода будет отключаться, то в неотопительный сезон будет действовать норма потребления газа как в отопительный. Основанием для этого станет отсутствие воды более 6 часов в период 6.00-24.00. Отсутствие воды ночью не будет учитываться.

Пока социальные нормы для начисления субсидий предлагается оставить прежними – 3,3; 5,4 и 10,5 кубометров для каждой категории соответственно. Но уже с 1 ноября 2021 года субсидии для услуги поставки газа предлагается отменить, если потребитель откажется от установки счетчика.

Кстати, в сопроводительных документах нет ни слова о том, каким образом увеличение нормы потребления газа отразится на объеме выделяемых субсидий.

В Минэнерго считают, что именно увеличение норм потребления газа и будет стимулировать потребителей устанавливать газовые счетчики.

В аналитическом заключении, подписанном и.о.министра энергетики Ольгой Буславец, говорится, что из-за отсутствия 100% коммерческого учета газа и занижениях норм его потребления, то есть, из-за того, что не у всех бытовых потребителей есть счетчики, ежегодно эти потребители не оплачивают 383 млн кубометров газа на 2,681 млрд гривен.

В документе приводятся данные о том, что в 3,3 млн, или 24,9% квартир (домохозяйств) счетчиков газа нет. Из 9,83 млн, или 75,1% квартир (домохозяйств), которые оснащены такими приборами, срок их эксплуатации превысил допустимые 20 лет в 1,8 млн (18,3%).

"Именно отсутствие 100% учета природного газа у бытовых потребителей приводит к необоснованным потерям участников рынка природного газа Украины, осуществляющих поставки/распределение природного газа бытовым потребителям, в частности НАК "Нефтегаз Украины", операторов ГРС, поставщиков природного газа со специальными обязанностями (Газзбытов), а также непосредственно бытовых потребителей, квартиры (домохозяйства), которые оборудованы счетчиками природного газа, а также не ясны источники покрытия этих необоснованных расходов", - говорится в заключении на основе выводов УкрНИИинжпроект, сделанных по запросу Государственной регуляторной службы в мае 2019 года на базе данных до 2016 года.

В Минэкономразвития обратили на это внимание и решили, что предложенные нормы потребления газа стоит пересмотреть. "Отмечаем, что сравнительный анализ проведен на основе статистических и аналитических данных за период с октября 2011 года по сентябрь 2012 года, 2014 год и первую половину 2015 года, в святи с чем, аналитические данные, которыми обосновываются, определенные в проекте постановления нормы потребления природного газа, требуют актуализации в соответствии с ситуацией на сегодняшний день", - говорится в заключении Минэкономразвития, копия которого есть в распоряжении агентства. При этом, странно, что после акцента на использовании старых данных для определения норм потребления газа, ниже в документе говорится, что министерство согласовало проект постановления "без замечаний". Министр экономразвития Игорь Петрашко пообещал агентству прояснить ситуацию, но пока не дал комментарий.

В НАК "Нефтегаз Украины" тоже не поддержали проект постановления. Там считают, что предложенные нормы потребления завышены, а, следовательно, их введение не может стимулировать бесплатное установление счетчиков операторами газораспределительных сетей.