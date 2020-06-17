подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июня 2020, среда, 05:15 141
Lifestyle 2020-06-17T05:15:01+03:00
Українські Новини
Астролог назвал три знака зодиака, которым улыбнется удача сегодня

Астролог назвал три знака зодиака, которым улыбнется удача сегодня

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на среду
Гороскоп на 17 июня 2020. Фото: pixabay.com
Гороскоп на 17 июня 2020. Фото: pixabay.com

В то время, как во вторник звезды сулили перемены на личном фронте Близнецам, Стрельцам и Козерогам, в среду они будут на строне Тельцов, Львов и Весов и принесут им удачу. Українські Новини расскажут, что ждет представителей этих трех знаков зодиака в среду, 17 июня.

Телец

Тельцы в среду могут смело строить грандиозные планы и браться за масштабные дела, ведь звезды будут максимально содействовать представителям этого знака. Хорошо пройдут встречи с родственниками и друзьями, с которыми не виделись некоторое время. Также в этот день не отказывайте себе в удовольствии и приобретите что-либо стоящее и будет полезным.

Лев

У Львов будет хороший день для активной работы и реализации творческих идей. Появится возможность воплотить в жизнь какие-то старые идеи или решить задачи, которые длительное время не давали покоя. В среду можно рассчитывать на успех на финансовом поприще. Заключенные сделки будут удачными и представители этого знака смогут получить доход. Также не исключены приятные новости, котоыре касаются семьи и близких.

Весы

У Весов будет удачный день, в ходе которого звезды советуют действовать уверенно. В среду также следует планировать дела на перспективу и решать первоочередные задачи, не откладывая ничего на потом. В этот день представителям этого знака удастся проявить свои творческие способности и таланты, их могут и поощрить. Порадуют новые возможности. Встречи с интересными людьми станут залогом крепкой дружбы, могут перерасти в романтическое увлечение.

Как сообщали Українські Новини, астрономы обнаружили необычное зеленое сияние на поверхности Марса.

Ранее ученые обнаружили более 30 внеземных цивилизаций в галактике .

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп на среду

Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут пе...
Астролог назвал три знака зодиака, которым звезды ...
Астролог назвал три знака зодиака, которые справят...
Астролог назвал три знака зодиака, которым повезет...
Офис генпрокурора просит суд арестовать Порошенко с залогом 10 млн гривен
У сотрудника СНБО обнаружили коронавирус, — СМИ
Новости
Украинцы будут копить на вторую пенсию: преимущества и риски реформы 05:30 Инфографика
После падения гривна выросла. Курс валют на среду 05:00
На финансирование июньских пенсии ПФУ направил уже почти 25 миллиардов 23:59 Инфографика
Шмыгаль назвал условия, при которых ВНО отменят или перенесут 23:46
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
больше новостей
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:10
больше новостей
В Одессе двое военных устроили стрельбу возле детского центра
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok