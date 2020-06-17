Астролог назвал три знака зодиака, которым улыбнется удача сегодня

В то время, как во вторник звезды сулили перемены на личном фронте Близнецам, Стрельцам и Козерогам, в среду они будут на строне Тельцов, Львов и Весов и принесут им удачу. Українські Новини расскажут, что ждет представителей этих трех знаков зодиака в среду, 17 июня.

Телец

Тельцы в среду могут смело строить грандиозные планы и браться за масштабные дела, ведь звезды будут максимально содействовать представителям этого знака. Хорошо пройдут встречи с родственниками и друзьями, с которыми не виделись некоторое время. Также в этот день не отказывайте себе в удовольствии и приобретите что-либо стоящее и будет полезным.

Лев

У Львов будет хороший день для активной работы и реализации творческих идей. Появится возможность воплотить в жизнь какие-то старые идеи или решить задачи, которые длительное время не давали покоя. В среду можно рассчитывать на успех на финансовом поприще. Заключенные сделки будут удачными и представители этого знака смогут получить доход. Также не исключены приятные новости, котоыре касаются семьи и близких.

Весы

У Весов будет удачный день, в ходе которого звезды советуют действовать уверенно. В среду также следует планировать дела на перспективу и решать первоочередные задачи, не откладывая ничего на потом. В этот день представителям этого знака удастся проявить свои творческие способности и таланты, их могут и поощрить. Порадуют новые возможности. Встречи с интересными людьми станут залогом крепкой дружбы, могут перерасти в романтическое увлечение.

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