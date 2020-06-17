МВД получило 2,7 миллиарда на доплаты "противодействовавшим" коронавирусу сотрудникам

В то время, как Шмыгаль работой Авакова доволен, Кабинет Министров выделил Министерству внутренних дел 2,7 млрд гривен на доплаты сотрудникам причастным к противодействию коронавирусу.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №485 от 10 июня, передают Українськi Новини.

"Выделить Министерству внутренних дел 2 701 125,3 тыс. гривен, в том числе Аппарату Министерства внутренних дел - 171 081,6 тыс. гривен, Национальной гвардии - 125 105,5 тыс. гривен, Администрации Государственной пограничной службы - 103 774,7 тыс. гривен, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 51 302,5 тыс. гривен, Национальной полиции - 2 249 861 тыс. гривен на безвозвратной основе (расходы потребления), из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19", - сказано в нем.

Согласно сообщению, средства выделены на осуществление доплаты к денежному обеспечению военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Кроме того, деньги выделены на доплаты медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания коронавирусом в ведомственных учреждениях.

Согласно постановлению, Министерство внутренних дел должно обеспечить согласование выделения бюджетных средств с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

Министерство финансов должно обеспечить после указанного согласования открытия новых бюджетных программ и внесения соответствующих изменений в распределение государственного бюджета.

Как сообщали Українськi Новини, врачам больницы скорой помощи в Киеве вполовину убавили зарплату.

Ранее Кабмин определил порядок выплат доплат медикам, борющемся с коронавирусом.