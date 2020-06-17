В Тернопольской области усилили карантин

Пока в Украине усилили условия для выхода из карантина, в Тернопольской области усилили карантинные ограничения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тернопольского городского совета, передают Українськi Новини.

Согласно ему, запретили массовые мероприятия (за исключением проведения внешнего независимого оценивания и связанные мероприятия с деятельностью объектов критической инфраструктуры).

Также запретили в заведениях общественного питания празднования массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы).

Указано, что в заведениях общественного питания клиентам можно находиться до 2 часов с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

"Руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей (отдельный вход, отдельный выход), проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для посетителей", - говорится в сообщении.

Согласно нему, запрещена деятельность заведений, которые не могут обеспечить выполнение вышеуказанных требований.

Перевозки пассажиров будут осуществлять исключительно в масках в соответствии с количеством мест для сидения

С 18 июня ежедневно будут проверять общественный транспорт, рынки, ТРЦ, чтобы убедиться, насколько там соблюдаются ограничительные меры.

А тем временем, в Украине два антирекорда по коронавирусу. Резко выросло количество новых случаев и летальных исходов.

Сообщалось, что Львовская, Запорожская и Тернопольская области хуже всех боролись с Covid-19.