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17 июня 2020, среда, 13:25 502
Общество 2020-06-17T14:00:02+03:00
Українські Новини
Львовская, Запорожская и Тернопольская области хуже всех боролись с Covid-19, — Кабмин

Львовская, Запорожская и Тернопольская области хуже всех боролись с Covid-19, — Кабмин

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: рixabay
Коронавирус. Фото: рixabay

Львовская, Запорожская и Тернопольская области стали наихудшими по выполнению мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса, в то время, как в Украине два антирекорда по коронавирусу

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров осуществил проверку областных государственных администраций на предмет выполнения решений правительства и премьер-министра по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19... Нижнюю пятерку в свою очередь составили: Черниговская - 15 баллов, Волынская - 15 баллов, Тернопольская - 15 баллов, Запорожская - 14 баллов, Львовская - 13 баллов", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что по результатам проверки на основе суммарной оценки выполнения поручений правительства был составлен рейтинг облгосадминистраций, все области оценивались по 5-бальной шкале по 7 показателям.

Эти показатели были разделены на 2 больших направления: выполнение поручений правительства и выполнение поручений премьер-министра.

Осуществлялся мониторинг выполнения таких решений правительства: соблюдение режима въезда-выезда из областей; ситуация с обеспечением обсервации; ситуация в больницах по выплатам зарплат; социальная защита во время карантина.

Также осуществлялся мониторинг выполнения таких решений премьер-министра: соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС; организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах; обеспечение ПЦР тестирования населения на коронавирус.

Максимальную оценку в 35 баллов не получил никто.

В первую пятерку областей вошли: Луганская область - 31 балл, Хмельницкая - 27 баллов, Харьковская - 25 баллов, Днепропетровская - 25 баллов, Киевская - 25 баллов.

Сумская, Закарпатская и Донецкая области получили по 24 балла, Черновицкая и Полтавская - по 23 балла, Черкасская - 22 балла, Винницкая и Одесская - по 21 баллу, Ивано-Франковская и Житомирская области - по 20 баллов, Кировоградская и Херсонская - по 19 баллов, Ривненская - 17 баллов и Николаевская - 16 баллов.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен инициировать повышение штрафов за неношение маски в помещениях и общественном транспорте.


Кроме того, только в двух областях Украины за сутки не обнаружили ни одного нового случая коронавируса

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