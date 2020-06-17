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17 июня 2020, среда, 15:46 147
Общество 2020-06-17T16:46:01+03:00
Українські Новини
В Украине усилили условия для выхода из карантина: Кабмин опубликовал критерии для регионов

В Украине усилили условия для выхода из карантина: Кабмин опубликовал критерии для регионов

Ольга Фандорина
Коронавирус, ограничения, коронавирус в Украине, карантин в Украине, усиление карантина
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля и обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантина (запрет проведения мероприятий, рааботы транспорта, и прочее). Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль

Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков:

  • загруженность коек составляет более 50%; 
  • среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%;
  • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев 100 тыс. населения"

Ранее для введения смягчений учитывалось среднее количество случаев COVID-19 за 7 дней на 100 тыс. населения (должно быть менее 12 человек), загруженность койко-мест в больницах, принимающих больных с коронавирусной инфекцией (не более 50%), количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуно-ферментным методом (более 12 на 100 тыс. населения).

Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии на основе оценки эпидситуации.

Ограничения могут устанавливаться касательно:

  • проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;
  • деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;
  • работы метрополитена;
  • перевозки пассажиров во всех видах сообщений;
  • посещения учреждений дошкольного образования;
  • работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;
  • деятельности заведений.

В Украине два антирекорда по коронавирусу. Резко выросло количество новых случаев и летальных исходов.

Львовская, Запорожская и Тернопольская области хуже всех боролись с Covid-19.

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В Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
В Украине усилили условия для выхода из карантина: Кабмин опубликовал критерии для регионов
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