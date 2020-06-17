В Украине усилили условия для выхода из карантина: Кабмин опубликовал критерии для регионов

Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля и обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантина (запрет проведения мероприятий, рааботы транспорта, и прочее). Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков:

загруженность коек составляет более 50%;

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев 100 тыс. населения"

Ранее для введения смягчений учитывалось среднее количество случаев COVID-19 за 7 дней на 100 тыс. населения (должно быть менее 12 человек), загруженность койко-мест в больницах, принимающих больных с коронавирусной инфекцией (не более 50%), количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуно-ферментным методом (более 12 на 100 тыс. населения).

Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии на основе оценки эпидситуации.

Ограничения могут устанавливаться касательно:

проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;

работы метрополитена;

перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

посещения учреждений дошкольного образования;

работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;

деятельности заведений.

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