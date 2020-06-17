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17 июня 2020, среда, 19:34 339
Силовые структуры 2020-06-17T20:15:03+03:00
Українські Новини
Во время брифинга пограничников через пограничную ограду на "Шегинях" пролезли люди

Во время брифинга пограничников через пограничную ограду на "Шегинях" пролезли люди

Ольга Фандорина
Пограничники, Нарушение границы, Пункты пропуска, Граница с Польшей, Шегини

В то время как в пункте пропуска "Шегини" люди по несколько часов ожидают, чтобы попасть в Польшу, во время брифинга пограничников через забор перелезли люди. Видео во время брифинга сняли журналисты издания "Твой город".

В то время как на переднем плане заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавел рассказывал об очередях на пешем переходе, а на его фоне люди перелезли через забор.

Западное региональное управление Госпогранслужбы сообщило, что на двух нарушителей наложили штраф в 170 гривен каждому.

Ранее Українські Новини сообщали, страны ЕС октроют границы для украинских граждан при условии уменьшении количества больных коронавирусом.

С 15 июня октроются пункты пропуска на границе с аннексированным Крымом.

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