Во время брифинга пограничников через пограничную ограду на "Шегинях" пролезли люди

В то время как в пункте пропуска "Шегини" люди по несколько часов ожидают, чтобы попасть в Польшу, во время брифинга пограничников через забор перелезли люди. Видео во время брифинга сняли журналисты издания "Твой город".

В то время как на переднем плане заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавел рассказывал об очередях на пешем переходе, а на его фоне люди перелезли через забор.

Западное региональное управление Госпогранслужбы сообщило, что на двух нарушителей наложили штраф в 170 гривен каждому.

Ранее Українські Новини сообщали, страны ЕС октроют границы для украинских граждан при условии уменьшении количества больных коронавирусом.

С 15 июня октроются пункты пропуска на границе с аннексированным Крымом.