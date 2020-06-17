Во время брифинга пограничников через пограничную ограду на "Шегинях" пролезли люди

В то время как в пункте пропуска "Шегини" люди по несколько часов ожидают, чтобы попасть в Польшу, во время брифинга пограничников через забор перелезли люди. Видео во время брифинга сняли журналисты издания "Твой город". В то время как на переднем плане заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавел рассказывал об очередях на пешем переходе, а на его фоне люди перелезли через забор. Западное региональное управление Госпогранслужбы сообщило, что на двух нарушителей наложили штраф в 170 гривен каждому. Ранее Українські Новини сообщали, страны ЕС октроют границы для украинских граждан при условии уменьшении количества больных коронавирусом. С 15 июня октроются пункты пропуска на границе с аннексированным Крымом.