ЕС откроет границу для украинцев при уменьшении больных коронавирусом

В то время, как Турция и Грузия готовы впустить украинских туристов, Еврокомиссия выдвинула ряд условий при которых откроет границу для стран, не входящих в ЕС, в том числе и для Украины. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующие рекомендации Еврокомиссии, передают Українські Новини.

Еврокомиссия обнародовала критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для иностранцев, которые не входят в ЕС, в том числе для Украины.

В рекомендациях отмечается, что решение об открытии границ для граждан третьих стран будет приниматься не только в соответствии с эпидемической ситуации, а также на принципе взаимности.

"Многие третьи страны также ввели ограничения на путешествия для граждан, прибывающих с ЕС. В целях равного отношения третье государство также должно снять ограничения на въезд с ЕС. Граждане ЕС и граждане ассоциированных государств Шенгенского соглашения, а также граждане третьих стран, законно проживающие в Европейском Союзе, а также члены их семей должны быть освобождены от ограничения на поездки, независимо от того, возвращаются они домой или нет ", – говорится в рекомендациях.

Сейчас Украина еще не отменила ограничения на въезд иностранцев в связи с пандемией коронавируса, поэтому чтобы получить разрешение на въезд в страны ЕС, также должна внести изменения в эти правила.

С 1 июля европейские границы начнут открывать, однако не все страны мира попадут в первую волну.

В Еврокомиссии также додают, что ключевым критерием к открытию границ должно быть наличие и надежность данных из третьих стран.

Также в рекомендациях отмечается, что ограничения на поездки должны быть сняты в первую очередь из третьих стран, которые имеют сравнимую или лучшую эпидемическую ситуацию, чем в среднем по ЕС. "Главными критериями в этом контексте будут: число новых инфекций на 100 тысяч населения; тенденция к росту числа новых инфекций, общая реакция страны на COVID-19 с учетом таких аспектов, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, сдерживания, лечения и отчетности", – говорится в сообщении.

Кроме того, границы откроют при условии обеспечения соблюдения мер сдерживания: физическое дистанциирование на протяжении всего путешествия, от места отправления до места назначения, в том числе во время любого возможного транзита через районы повышенного риска.

Во время открытия границ ЕС будет учитывать возможное использование третьей страны для транзита путешественников других стран, которые не соответствуют критериям.

Ранее Українські Новини сообщали, Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы членам Европейского союза с 1 июля.

Польша планирует открыть границы для иностранцев из стран ЕС с 13 июня.