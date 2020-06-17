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17 червня 2020, середа, 18:26 10
Суспільство 2020-06-17T20:15:03+03:00
Українські Новини
На матчі "Минай" - "Динамо" фанати вивісили банер на підтримку поліцейського, який вбив Флойда

На матчі "Минай" - "Динамо" фанати вивісили банер на підтримку поліцейського, який вбив Флойда

Надежда Комендантова
Футбол, Динамо, Матч, Кубок України з футболу, Джордж Флойд
Банер на матчі Минай-Динамо. Фото: tribuna.com
Банер на матчі Минай-Динамо. Фото: tribuna.com

У середу, 17 червня, на Закарпатті у рамках півфінального матчу Кубка України проходить матч "Минай" - "Динамо". Незважаючи на те, що на карантині ігри проводяться без глядачів, матч за парканом стадіону дивляться десятки глядачів. Вболівальники вивісили банер на підтримку американського поліцейського Дерека Шовіна, який вбив афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє Tribuna.com.

На банері написано #FreeDerekChauvin (звільніть Дерека Шовіна). Точно невідомо, фанати якої команди виступили під час матчу на підтримку Шовіна. Однак поряд вболівальники тримають ще один банер з написом "Минайці".

Банер на матчі Минай-Динамо. Фото: tribuna.comБанер на матчі Минай-Динамо. Фото: tribuna.com

Нагадаємо, у містах США відбулися масові сутички з поліцією через загибель в Міннеаполісі неозброєного афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні копами.

Тим часом, після того, як МОЗ дозволив відновити матчі Прем'єр-ліги та Кубка України Фінал Кубка України з футболу 2020 року відбудеться у Львові.

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