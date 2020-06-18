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18 июня 2020, четверг, 06:22 1198
Транспорт 2020-06-18T07:30:02+03:00
Українські Новини
За каденцию Кличко киевские пробки "догнали" Джакарту и Бангкок, оставив далеко позади Каир и Куала-Лумпур

За каденцию Кличко киевские пробки "догнали" Джакарту и Бангкок, оставив далеко позади Каир и Куала-Лумпур

Павел Твердохлиб
Виталий Кличко, КГГА, мэр Киева, Автомобильные пробки, Дорожный трафик
Автомобильные заторы (иллюстрация). Фото из открытых источников
Автомобильные заторы (иллюстрация). Фото из открытых источников

За последний год транспортные пробки в столице Украины "догнали" знаменитые "столицы пробок" Джакарту и Бангкок. Это становится очевидным из мирового рейтинга от всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom.

Расположившийся на 12-м месте в мировом рейтинге Киев идет следом за находящейся на 10-й позиции столицей Индонезии Джакартой и занимающей 11-е место столицей Таиланда Бангкоком. При этом, все 3 города имеют одинаковый индекс TomTom – 53%. А "отставание" Киева в рейтинге является в данном случае скорее не позитивным, а негативным фактором.

Так, и Джакарта и Бангкок на протяжении года сохранили прежний показатель в 53%, потому и находятся на более высокой позиции, чем Киев. Украинская же столица "нарастила" за год сразу 7%, догнав легендарные столицы пробок.

"Скачок" пробок сразу на 7% является рекордом для Топ-50 городов по рейтингу пробок.

В то же время, позади Киева в рейтинге оказался 20-миллионный Мехико, идущий 13-м месте. А ставшие настоящей легендой по хаотичности и загруженности трафика 16-миллионный египетский Каир и малайзийский Куала-Лумпур в реальности значительно отстали от украинской столицы. Так, столица Египта расположилась в рейтинге на 36-м месте, а столица Индонезии – на 46-м.

Ранее Українські Новини сообщали, Киев поднялся с 13-го на 12-е место в рейтинге транспортных пробок от мирового сервиса TomTom.

Столица Украины стала третьим городом Европы по сложности передвижения и расположилась между имеющими более 8 млн населения Бангкоком (Таиланд) и Мехико (Мексика). В топ-15 рейтинга доминируют города с населением более 7-8 млн жителей.

Согласно данным компании ТomTom, в 2019 году каждый среднестатистический автомобилист Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дням 11 часам, "вычеркнутым из жизни".

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