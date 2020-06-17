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17 июня 2020, среда, 18:44 14
Силовые структуры 2020-06-17T19:00:01+03:00
Українські Новини
Правоохранители проводят обыски в структурных подразделениях "Укрзализныци" в пяти областях

Правоохранители проводят обыски в структурных подразделениях "Укрзализныци" в пяти областях

Елена Новикова
Обыски, Укразализныця, обыски в Укрзализныци, Укрзализныця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Правоохранители проводят в среду обыски в региональных структурных подразделениях акционерного общества "Укрзализныця" в рамках расследования уголовного производства по факту растраты 70 млн гривен компании, в то время, как ранее директор филиала "Укрзализныци" получил подозрение в служебной халатности, повлекшей 850 млн гривен ущерба 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Прокурорами Офиса генерального прокурора совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и следователями Национальной полиции в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты имущества АО "Укрзализныця" (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса) проводятся санкционированные судом обыски в структурных подразделениях акционерного общества и в коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях, а также по месту жительства фигурантов производства в пяти регионах Украины", - говорится в нем.

Указано, что в ходе следствия установлено, что в течение 2017-2019 годов, должностными лицами региональных филиалов АО "Укрзализныця" - "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога", было перечислено 70 млн гривен на счета подконтрольных предприятий за поставки чугунных тормозных колодок, которые не соответствуют техническим условиям и производятся из других сплавов металлов, что приводит к увеличению расходов АО "Укрзализныця" на приобретение комплектующих.

В сообщении подчеркивается, что в результате использования некачественной продукции создаются предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на железной дороге во время осуществления пассажирских и грузовых перевозок.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ сообщило 4 лицам о подозрении в попытке завладения 10,4 млн гривен средств АО "Укрзализныця".

Ранее НАБУ завершило расследование возможной причастности депутата Рады Ярослава Дубневича ("За будущее") к завладению 93 миллионами средств АО "Укрзализныця". Однако дело против него не закрыли.

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