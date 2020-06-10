У "Укрзализныци" пытались украсть 10,4 млн гривен. НАБУ сообщило о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро сообщило 4 лицам о подозрении в попытке завладения 10,4 млн гривен средств акционерного общества "Укрзализныця".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

"10 июня 2020 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили директору филиала Главного информационно-вычислительного центра АО "Укрзализныци", его бывшему заместителю и еще двум лицам о подозрении в злоупотреблении служебным положением при организации сервиса по продаже электронных билетов на "Бориспольский экспресс", - говорится в нем.

Речь идет о директоре филиала информационно-вычислительного центра "Укрзализныци", его бывшем заместителе (действующий на момент подготовки и начала совершения преступления), бенефициарном владельце частной компании и директоре частной компании.

НАБУ и САП устанавливает местонахождение других возможных участников преступления.

Действия всех лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (незаконченное покушение на завладение денежными средствами "Укрзализныци" в особо крупном размере, совершенное должностными лицами государственной компании путем злоупотребления своим служебным положением) Уголовного кодекса.

Следствие установило, что в 2018 году на момент функционирования системы продажи электронных билетов должностные лица "Укрзализныци" инициировали закупку нового программного обеспечения для организации этого же процесса по "Бориспольскому экспрессу".

Чиновники сфальсифицировали документы и выводы, чтобы избежать проведения открытых торгов, и вопреки закону организовали закупку по переговорной процедуре.

Однако экспертиза, проведенная в пределах досудебного расследования, установила, что предоставленное программное обеспечение "Укрзализныци" для продажи билетов на "Бориспольский экспресс" фактически дублирует функциональные возможности уже имеющегося электронного сервиса, а следовательно не создает дополнительной стоимости для государственной компании.

Разработчик указанного сервиса предложил "Укрзализныце" реализовать электронную продажу на "Бориспольский экспресс" бесплатно, добавив соответствующую опцию в уже функционирующий сервис по продаже е-билетов на пассажирские поезда.

"Укрзализныця" выбрала закупку этой опции по 10,4 млн гривен в другой компании, вероятно, связанной с бывшими должностными лицами государственной компании.

По замыслу организаторов схемы, привилегированный поставщик в дальнейшем должен был полностью вытеснить предыдущую компанию по предоставлению ІТ-услуг неконкурентным способом - за счет предоставленных должностными лицами "Укрзализныци" преимуществ в заключенных договорах поставки.

Для этого компания должна была внедрить на "Укрзализныце" свой программный продукт по продаже билетов на "Бориспольский экспресс", который впоследствии под видом модернизации планировали внедрить на все направления движения пассажирских поездов.

После начала досудебного расследования и проведения ряда следственных действий руководство "Укрзализныци" остановило расчет за программное обеспечение с избранной по переговорной процедуре частной компанией.

Таким образом 10,4 млн гривен остались на счетах государственной компании.

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро и САП осуществляют с декабря 2018 по публикациям в СМИ.

Как сообщали Українськi Новини, 22 мая НАБУ завершило расследование возможной причастности депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее") к завладению 93 млн средств акционерного общества "Укрзализныця". Несмотря на это, дело против него не закрыли.

Несмотря на это, НАБУ не будет расследовать возможную коррупцию Ермака, его брата и Зеленского при назначении на госдолжности.