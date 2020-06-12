Директор филиала "Укрзализныци" получил подозрение в повлекшей 850 млн гривен ущерба служебной халатности

Офис генерального прокурора сообщил директору филиала акционерного общества "Укрзализныця" о подозрении в служебной халатности, повлекшей ущерб в размере 850 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора руководителю одного из центральных филиалов ОАО "Укрзализныця" сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса)", - говорится в нем.

По данным следствия, чиновник, будучи руководителем подразделения "Укрзализныци", которым осуществлялась добыча полезных ископаемых, не обеспечил надлежащее оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ на гранитных карьерах.

В результате его служебной халатности в течение 2017-2018 годов незаконно проведено 9 взрывов на территории Житомирской области и добыто более 340 тыс. куб. м горной массы, чем причинен ущерб окружающей среде на сумму более 850 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, у "Укрзализныци" пытались украсть 10,4 млн гривен. НАБУ сообщило о подозрении.

22 мая НАБУ завершило расследование возможной причастности депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее") к завладению 93 млн средств акционерного общества "Укрзализныця". Несмотря на это, дело против него не закрыли.