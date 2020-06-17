Правоохоронці проводять обшуки в структурних підрозділах Укрзалізниці в п'яти областях

Правоохоронці проводять у середу, 17 чеврня, обшуки в регіональних структурних підрозділах акціонерного товариства "Укрзалізниця" у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розтрати 70 млн гривень компанії, в той час, як раніше директор філії "Укрзалізниці" отримав підозру в службовій недбалості, що призвела до 850 млн гривень збитків

Про це сказано в повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Прокурорами Офісу генерального прокурора спільно з співробітниками Служби безпеки України та слідчими Національної поліції в рамках розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати майна АТ "Укрзалізниця" (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу) проводяться санкціоновані судом обшуки в структурних підрозділах акціонерного товариства і в комерційних структурах, виробничих та офісних приміщеннях, а також за місцем проживання фігурантів провадження в п'яти регіонах України", — сказано в ньому.

Зазначено, що під час слідства встановлено, що протягом 2017-2019 років, посадовими особами регіональних філій АТ "Укрзалізниця" - "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця", було перераховано 70 млн гривень на рахунки підконтрольних підприємств за постачання чавунних гальмівних колодок, які не відповідають технічним умовам і виробляються з інших сплавів металів, що призводить до збільшення витрат АТ "Укрзалізниця" на придбання комплектуючих.

У повідомленні підкреслюється, що в результаті використання неякісної продукції створюються передумови до виникнення надзвичайних подій на залізниці під час здійснення пасажирських і вантажних перевезень.

Слідчі дії в кримінальному провадженні тривають.

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