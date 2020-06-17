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17 июня 2020, среда, 17:47 25
Общество 2020-06-17T18:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня возобновляет работу пункт пропуска на границе с Румынией

Сегодня возобновляет работу пункт пропуска на границе с Румынией

Ольга Фандорина
Румыния, Госпогранслужба, Пункты пропуска, пункт пропуска
Проверка на границе. Фото: ГПСУ
Проверка на границе. Фото: ГПСУ

Пункт пропуска "Солотвино" - "Сигет-Мармарицей" на границе с Румынией возобновляет работу в среду, 17 июня, в 18:00, сегодня также Украина открыла пешеходное сообщение с Россией и Беларусью.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 17 мая, с 18:00 возобновляется работа пункта пропуска "Солотвино" - "Сигет- Мармарицей", - сказано в нем.

По информации пограничной полиции Румынии, пропуск на территорию Румынии будет осуществляться для граждан, которые официально трудоустроены на территории Румынии и имеют подтверждающие документы (без прохождения обязательной обсервации), лиц, следующих транзитом (в течение 48 часов).

Остальные категории лиц, прибывающих на территорию Румынии, подлежат обязательной обсервации.

Подчеркивается, что въезд иностранцам в Украине разрешен с обязательным наличием медицинского страхования, которое предусматривает лечение COVID-19, обсервацию.

Для лиц, прибывающих в Украину из стран со значительным распространением COVID-19 предусмотрено обсервация или самоизоляция с приложением "Дій вдома".

Как сообщали Українськi Новини, 12 июля Кабмин решил возобновить работу пунктов пропуска во всех аэропортах с 15 июня.

Министерство инфраструктуры разработало интерактивную карту, по которой можно отслеживать актуальную информацию о режиме пересечения границ с соседними странами.

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