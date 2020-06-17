Украина открыла пешеходное сообщение с Россией и Беларусью

Со времени возобновления работы более 74 тысяч человек пересекли пешеходный пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, но на украино-белорусской и украино-российской границе по-прежнему действуют существенные ограничения. Сегодня Кабинет Министров решил возобновить пешеходное сообщение с Беларусью и Россией и автомобильное сообщение с Беларусью в пунктах пропуска "Дольск" (в Волынской области) и "Вильча" в Киевской области).

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, передают Українськi Новини.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, решение подготовлено с целью возобновления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с постепенным ослаблением карантинных мер.

Как сообщали Українськi Новини, 12 июля Кабмин решил возобновить работу пунктов пропуска во всех аэропортах с 15 июня.

Министерство инфраструктуры разработало интерактивную карту, по которой можно отслеживать актуальную информацию о режиме пересечения границ с соседними странами.