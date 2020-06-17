Пешеходная зона на Сагайдачного может остаться пешеходной. Киев обжаловал решение суда

Киевская городская государственная администрация (КГГА) обжаловала решение Окружного административного суда Киева об отмене пешеходных зон на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Хочу сообщить, что город подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда, который признал противоправным и отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного. Потому, я убежден, что не может кучка людей, которые инициировали иск по разным мотивам, в том числе и политическим, пренебрегать интересами общества", - сказал он.

Он подчеркнул, что город намерен обустраивать данные зоны как туристические локации.

В следующем году Киев планирует реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация намерена обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отмене пешеходных зон на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект реконструкции зоны отдыха "Центральная" в части создания рекреационного маршрута с благоустройством прилежащей территории на Трухановом острове в Днепровском районе на 495,2 млн гривен.