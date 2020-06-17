В Україні посилили умови для виходу з карантину: Кабмін опублікував критерії для регіонів

Кабмін оновив механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантину (заборона проведення заходів, рааботы транспорту, та інше), а також продовжив адаптивний карантин до 31 липня. Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься регіон, в якому є один з наступних ознак:

завантаженість ліжок становить більш як 50%;

середня кількість ПЛР та ІФА-тестів становить менш як 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 більш як 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш ніж 8 випадків на 100 тис. населення"

Рішення про посилення або ослаблення обмежувальних заходів і надалі будуть приймати регіональні комісії на основі оцінки епідситуації.

Обмеження можуть встановлюватися стосовно:

проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

діяльності установ, що надають послуги з розміщення;

роботи метрополітену;

перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботи культурних закладів, фітнес-центрів, спортзалів;

діяльності закладів.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні становм на ранок 17 червня зафіксували два антирекорди з коронавірусу. Різко зросла кількість нових випадків захворювання і летальних випадків.

Львівська, Чернівецька і Тернопільська області найгірше боролися з Covid-19.