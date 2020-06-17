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  • В случае усиления карантина могут закрыть метро и детсады. Чего будут касаться новые ограничения
17 июня 2020, среда, 15:58 461
Кабмин 2020-06-17T16:07:43+03:00
Українські Новини
В случае усиления карантина могут закрыть метро и детсады. Чего будут касаться новые ограничения

В случае усиления карантина могут закрыть метро и детсады. Чего будут касаться новые ограничения

Елена Новикова
Карантин, Денис Шмыгаль, карантин в Украине, усиление карантина, Адаптивный карантин
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Кабинет Министров продлил действие адаптивного карантина до 31 июля, а также обновил механизмы, по которым в регионах с высоким уровнем распространения коронавируса могут усилить карантинные ограничения в некоторых сферах.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, сообщается, что обновленные механизмы усиления карантинных ограничений будут касаться:

  • проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;
  • деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;
  • работы метрополитена;
  • перевозки пассажиров во всех видах сообщений;
  • посещения учреждений дошкольного образования;
  • работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;
  • деятельности заведений.

Также Шмыгаль добавил, что на период действия адаптивного карантина запрещается пребывание граждан в общественных зданиях и транспорте без масок или респираторов.

Количество пассажиров, перевозимых в общественном транспорте, должно соответствовать количеству мест для сидения.

Как сообщали Українські Новини, в Кабмине рассказали, какие области хуже всего боролись к коронавирусом.

Кроме того, по данным на утро 17 июня Киев, а также 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

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