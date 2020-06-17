В случае усиления карантина могут закрыть метро и детсады. Чего будут касаться новые ограничения

Кабинет Министров продлил действие адаптивного карантина до 31 июля, а также обновил механизмы, по которым в регионах с высоким уровнем распространения коронавируса могут усилить карантинные ограничения в некоторых сферах.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, сообщается, что обновленные механизмы усиления карантинных ограничений будут касаться:

проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;

работы метрополитена;

перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

посещения учреждений дошкольного образования;

работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;

деятельности заведений.

Также Шмыгаль добавил, что на период действия адаптивного карантина запрещается пребывание граждан в общественных зданиях и транспорте без масок или респираторов.

Количество пассажиров, перевозимых в общественном транспорте, должно соответствовать количеству мест для сидения.

Как сообщали Українські Новини, в Кабмине рассказали, какие области хуже всего боролись к коронавирусом.

Кроме того, по данным на утро 17 июня Киев, а также 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.