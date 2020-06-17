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17 июня 2020, среда, 14:37 26
Общество 2020-06-17T15:00:01+03:00
Українські Новини
Ермак на переговорах в "нормандском формате" общается с россиянами через переводчика

Ермак на переговорах в "нормандском формате" общается с россиянами через переводчика

Кира Молчанова
нормандский формат, Украинский язык, Переводчик, Андрей Ермак, Ермак, Дмитрий Козак
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак общается на переговорах внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия) на украинском языке, а при выступлениях заместителя руководителя Администрации Президента России Владимира Путина Дмитрия Козака пользуется услугами переводчика.

Об этом он сообщил в интервью "Левому берегу", передают Українськi Новини.

"Когда мы ведем переговоры в "нормандском формате, я всегда говорю на украинском языке, а во время выступления Козака и российской стороны работает переводчик", - сказал он.

Ермак добавил, что это принципиальная позиция.

Он также выразил надежду на то, что встреча лидеров "нормандского формата" состоится в текущем году, в ближайшие месяцы.

Как сообщали Українськi Новини, украинская делегация в ТКГ обсудила с российской повышение эффективности работы контактной группы.

Ранее Зеленский прогнозировал, что встреча в "нормандском формате" состоится после спада пандемии коронавируса.

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