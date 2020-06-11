Украинская делегация в ТКГ обсудила с российской повышение эффективности работы контактной группы

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия)обсудила с российской стороной повышение эффективности работы контактной группы, в то время, как Украина в ТКГ занялась возвращением контроля над госграницей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"В рамках рабочего визита в Беларусь украинская делегация встретилась с российской стороной Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе с целью обсуждения повышения эффективности работы группы", - сказано в нем.

Встреча состоялась в Минске в рамках выполнения договоренностей лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня.

Как сообщали Українськi Новини, украинская делегация в ТКГ проинформировала, что журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер будут участвовать в формате ТКГ в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей на постоянной основе.