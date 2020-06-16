Потураев отказался называть сумму, которую получил за "продажу журналистов пачками", - СМИ

Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев подтвердил порталу "Страна" информацию о том, что он "продавал и покупал украинских журналистов пачками".

15 июня во время заседания подкомитета Верховной Рады по информационной и гуманитарной политике, где обсуждали скандальный законопроект о медиа, корреспондент портала "Страна" поинтересовалась суммой, которая была потрачена Потураевым на покупку журналистов, а также спросила, сколько он заработал на продаже.

Нардеп, не дослушав вопрос до конца, заявил, что это коммерческая тайна.

"Я на этом ничего не заработал, поскольку действовал в интересах клиента. А это коммерческая тайна", - сказал Потураев, тем самым подтвердив, что он занимался коррумпированием СМИ.