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16 июня 2020, вторник, 08:41 2347
Верховная Рада и партии 2020-06-16T09:15:23+03:00
Українські Новини
Потураев отказался называть сумму, которую получил за "продажу журналистов пачками", - СМИ

Потураев отказался называть сумму, которую получил за "продажу журналистов пачками", - СМИ

Татьяна Зотова
Верховная Рада, СМИ, Журналистика, Парламент, Потураев
Никита Потураев. Фото: .facebook.cоm/nikita.poturaеv
Никита Потураев. Фото: .facebook.cоm/nikita.poturaеv

Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев подтвердил порталу "Страна" информацию о том, что он "продавал и покупал украинских журналистов пачками"

15 июня во время заседания подкомитета Верховной Рады по информационной и гуманитарной политике, где обсуждали скандальный законопроект о медиа, корреспондент портала "Страна" поинтересовалась суммой, которая была потрачена Потураевым на покупку журналистов, а также спросила, сколько он заработал на продаже.

Нардеп, не дослушав вопрос до конца, заявил, что это коммерческая тайна.

"Я на этом ничего не заработал, поскольку действовал в интересах клиента. А это коммерческая тайна", - сказал Потураев, тем самым подтвердив, что он занимался коррумпированием СМИ.

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