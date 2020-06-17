В 12 населенных пунктах Одесской области вода не пригодна для питья

В то время, как в Одессе на нескольких пляжах морская вода не соответствует нормам, в области в 12 населенных пунктах питьевая вода превышает допустимые нормы для употребления. Об этом сообщает пресс-служба государственного управления "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины" на своей странице в Facebook, передают Українські Новини. В Одесской области отобрали 102 пробы питьевой воды для исследования на санитарно-микробиологические и 72 пробы для исследования на санитарно-химические показатели. Из них не соответствуют гигиеническим требованиям, предназначенной для потребления человеком, по санитарно-микробиологическим показателям 18 пробы (17.6%). Загрязненую вожу обнаружили в: Великомихайловском районе (с. Великоплоское), Окнянский район (села Антоновка, Должанка, Ставрово, Малаевцы), Татарбунарский район (с. Новоселица). Также провели исследования по санитарно-химическим показателям 19 пробы (26.4%). Загрязненую вожу обнаружили в: Великомихайловском районе (села Великоплоское, Словяносербка), Окнянский район (села Антоновка, Должанка, Ставрово, Малаевцы). Ранее Українські Новини сообщали, в трех городах Украины Судовая Вишня и Турка во Львовской области, и Вашковцы в Черновицкой области, отсутствует централизованное водоснабжение. Тем временем, из-за капитального ремонта, в Киеве в нескольких районах отключат воду с 19 до 21 июня.