В 12 населенных пунктах Одесской области вода не пригодна для питья

В Одесской области вода не соответствует нормам. Фото: sud.ua

В Одесской области вода не соответствует нормам. Фото: sud.ua

В то время, как в Одессе на нескольких пляжах морская вода не соответствует нормам, в области в 12 населенных пунктах питьевая вода превышает допустимые нормы для употребления. Об этом сообщает пресс-служба государственного управления "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины" на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

В Одесской области отобрали 102 пробы питьевой воды для исследования на санитарно-микробиологические и 72 пробы для исследования на санитарно-химические показатели.

Из них не соответствуют гигиеническим требованиям, предназначенной для потребления человеком, по санитарно-микробиологическим показателям 18 пробы (17.6%).

Загрязненую вожу обнаружили в: Великомихайловском районе (с. Великоплоское), Окнянский район (села Антоновка, Должанка, Ставрово, Малаевцы), Татарбунарский район (с. Новоселица).

Также провели исследования по санитарно-химическим показателям 19 пробы (26.4%). Загрязненую вожу обнаружили в: Великомихайловском районе (села Великоплоское, Словяносербка), Окнянский район (села Антоновка, Должанка, Ставрово, Малаевцы).

Ранее Українські Новини сообщали, в трех городах Украины Судовая Вишня и Турка во Львовской области, и Вашковцы в Черновицкой области, отсутствует централизованное водоснабжение.

Тем временем, из-за капитального ремонта, в Киеве в нескольких районах отключат воду с 19 до 21 июня.