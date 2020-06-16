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  • В трех городах Украины нет централизованного водоснабжения. В 9 областей питьевую воду привозят. Куда именно
16 июня 2020, вторник, 16:42 13
Общество 2020-06-16T16:45:02+03:00
Українські Новини
В трех городах Украины нет централизованного водоснабжения. В 9 областей питьевую воду привозят. Куда именно

В трех городах Украины нет централизованного водоснабжения. В 9 областей питьевую воду привозят. Куда именно

Кира Молчанова
Водоснабжение, Проблемы с водоснабжением, Питьевая вода, Минрегион
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

В Украине централизованным питьевым водоснабжением обеспечены 99,1% городов, 89,8% поселков городского типа и 30,1% сел.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

"Всего по Украине централизованным питьевым водоснабжением обеспечено 99,1% городов, 89,8% поселков городского типа и 30,1% сельских населенных пунктов. Сельские населенные пункты охвачены централизованным водоснабжением наиболее широко в Херсонской области - 98,8%, Одесской - 79,4%, Киевской - 73,7% и Николаевской - 58,0%", - сказано в нем.

Отмечается, что среди всех украинских городов централизованное водоснабжение отсутствует только в 3 - Судовая Вишня и Турка во Львовской области и Вашковцы в Черновицкой области.

В 9 областях страны для питьевых целей используется привозная вода: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская и Херсонская области.

Как сообщали Українськi Новини, Франция решила выделить 33 млн евро на решение проблем с водоснабжением Луганской области в 2020 году.

Также коммнунальное предприятие "Киевводоканал" заявляет, что недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%.

 

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