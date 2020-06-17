В Киеве на выходных отключат воду из-за ремонта. Список адресов

В Киеве с 22:00 19.06.2020 до 20:00 21.06.2020 из-за ремонтных работ будет отключаться вода. Об этом говорится в сообщении "Киевводоканала" в Facebook.

"Напоминаем, что с 22:00 19.06.2020 до 20:00 21.06.2020 мы будем проводить ремонтные работы, из-за чего возможно отсутствие воды на верхних этажах домов на жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также в поселках Горенка и Пуща-Водица.

Жителям этих жилых массивов, особенно тем, кто проживает на верхних этажах, советуем заранее запастись водой в необходимых объемах", - говорится в сообщении.



Список адресов, по которым будет ограничено водоснабжение.



Как сообщали Українські Новини, СНБО прогнозирует в Украине дефицит воды. По информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет в Украине были маловодны, поэтому существует вероятность возникновения дефицита воды в бассейнах некоторых рек.



Кроме того, в Киеве начали отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая.