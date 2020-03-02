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02 марта 2020, понедельник, 17:19 586
Силовые структуры 2020-03-02T17:19:29+02:00
Українські Новини
Следствие назвало причину гибели экс-министра Кутового: к крушению привела ошибка пилота

Следствие назвало причину гибели экс-министра Кутового: к крушению привела ошибка пилота

Ольга Фандорина
Вертолет, Авиакатастрофа, крушение вертолета, Тарас Кутовой
Авиакатастрофа, где погиб Кутовой. Фото: Facebook/Александр Тахтай
Авиакатастрофа, где погиб Кутовой. Фото: Facebook/Александр Тахтай

По результатам расследования авиакатастрофы в Полтавской области, в результате которой погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой опубликован окончательный отчет . Об этом сообщает Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами.

Согласно расследованию, вертолет не имел никаких неполадок, а причиной авиакатастрофы стал человеческий фактор.

"Наиболее вероятной причиной катастрофы вертолета R44 II UR-KTB стала потеря пилотом контроля над вертолетом при выполнении маневра после попадания в туман. При принятии решения по выполнению вылета пилот не достаточно тщательно проанализировал зональные прогнозы для полетов на низких уровнях", - говорится в отчете.

Как сообщали Українські Новини, управление Национальной полиции в Полтавской области открыло уголовное производство по факту гибели бывшего министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового в результате авиакатастрофы.

Напомним, появились фото с места авиакатастрофы под Полтавой, в которой погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой.

 
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