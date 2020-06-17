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17 июня 2020, среда, 12:55 197
Судебная власть 2020-06-17T12:55:09+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора отложил вопрос отстранения Холодницкого до 1 июля

Офис генпрокурора отложил вопрос отстранения Холодницкого до 1 июля

Ирина Николенко
Генпрокуртура, Назар Холодницкий, САП, Квалификационно-дисциплинарная комиссия
Назар Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Назар Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Дисциплинарная комиссия Офиса генерального прокурора отложила рассмотрение вопроса отстранения Назара Холодницкого от должности специализированного антикоррупционного прокурора (САП) до 1 июля, которое должно было состоятся в среду, 17 июня. Об этом Холодницкий сказал Українським Новинам.

"Отложили до 1 июля", – сказал он.

По его словам, он лично пришел на заседание комиссии, но ему так никто не предоставил жалобу на него.

Других деталей Назар Холодницкий не уточнил.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура обнаружила ряд нарушений в работе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Также СМИ выявили ряд странностей и нестыковок в спецоперации по неправомерной выгоде руководителя САП Назара Холодницкого в размере $6 млн, что не позволит довести обвинения до конца.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали первого заместителя начальника Управления Государственной налоговой службы в Киеве и двух доверенных лиц бывшего министра экологии Николая Злочевского. Их подозревают в даче 5 млн долларов взятки руководителям САП и НАБУ Назару Холодницкому и Артему Сытнику.

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