В СМИ нашли 10 нестыковок в "Деле о 6 миллионах"

Каким образом правоохранители хотят довести факт наличия связи задержанных с самими деньгами, показанных на пресс-конференции, если по словам Артема Сытника автобус с деньгами был заблокирован и арестован при выезде с паркинга Киевского управления ГНС, а не в момент передачи денег. Да и причастные к делу лица уже позже арестованы в офисах.

Не понятно, каким образом в деле появился Николай Злочевский и компания Burisma Group. Никто из сопричастных к сделке с "антикоррупционерами" не работает в компании. По крайней мере разные источники дают противоречивую информацию о том, что один из фигурантов был или все ещё является главой юридического департамента или ушёл в собственный бизнес адвокатом ещё 6 месяцев тому назад. Соответственно и доказать факт того, что сопричастные к сделке получали какие-то приказы или просьбы от Злочевского будет невозможно.

6 млн долларов – несуразная для украинского рынка сумма. Ни один человек в сознании никогда не будет передавать взятку Сытнику и Холодницкому одновременно. Так как те находятся в перманентном конфликте между собой. Холодницкий сейчас вообще денег не берет, так как боится провокаций со стороны Сытника и только мечтает досидеть на своем посту до ноября, а Сытнику меньше всего надо делиться с Назаром Ивановичем. К тому же, сам Злочевский сразу же публично опровергнул принадлежность данной суммы ему и вообще к каким-либо переговорам относительно себя.

Артем Сытник так спешит закрыть дело, что несмотря на ряд нестыковок уже заявил, что "это те деньги, которые очень нужны бюджету". Хотя ранее директора НАБУ не очень беспокоило наполнение бюджета. За первые три месяца 2020 года в госбюджет Украины поступило аж 14,25 тыс. грн, взысканных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. А как же суд? Разве из уст правоохранителей не должно было прозвучать заявление о быстрой передаче дела в суд, а не заниматься политикой?

Не верится, что опытный налоговик Николай Ильяшенко, доверенное лицо Алексея Любченко, знавший, что две недели назад по нему в прессе пошла компроматная "джинса", поехал давать взятку Холодницкому через Евгения Шевченко. Как пишет Shadow Anonymous, один из главных фигурантов скандала Евгений Шевченко профессиональный провокатор взяток от НАБУ. Он стал популярным после документирования переписки и разговоров участников "свинарчукгейта" Рогозы, Гладковского, Жукова и Москаленко, с которыми он вел бизнес в "Укроборонпроме" и участвовал в разделе прибылей. Он также участвовал в провокации взятки детективу НАБУ Андрею Калужинскому Вадимом Альпериным (с использованием видеозаписи).

Всех смущает и ситуативный союз Сытника и Холодницкого (которые всегда враждовали) против Венедиктовой и Баканова. Разыгранная схема с рекордной взяткой делает отставку директора НАБУ и руководителя САП на время невозможной. Поговаривают, что Баканову не удалось взять на горячем Сытника, так как спецоперация была слита западными спецслужбами, чтобы спасти своих силовиков от увольнения.

Примечательно, что на пресс-конференции не было предоставлено никаких аудио и видео доказательств, кроме самих купюр. Хотя небольшой кусок доказательств со стороны правоохранителей мог бы снять массу вопросов в обществе. А так это больше было похоже на театральное действие и имитацию работы, которую мы наблюдаем со стороны антикоррупционных правоохранительных органов уже пять лет.

Узаконенный рэкет от антикоррупционеров – так назвали журналисты действия НАБУ, так как единственным выгодополучателем в данной ситуации является внештатный агент-провокатор НАБУ Евгений Шевченко, который независимо от результата дела получит своё вознаграждение.

На спецоперацию указывают и слишком короткие сроки ее осуществления – с 3 июня по 12 июня. Спешили до 14 июня. Но к чему была данная спешка, если не установлено лицо, кому принадлежат деньги, кто их передавал и выявить всех причастных лиц.