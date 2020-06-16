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16 июня 2020, вторник, 19:14 104
Силовые структуры 2020-06-16T20:00:02+03:00
Українські Новини
Отстранение Холодницкого от должности руководителя САП рассмотрят в среду

Отстранение Холодницкого от должности руководителя САП рассмотрят в среду

Надежда Комендантова
Назар Холодницкий, САП, Квалификационно-дисциплинарная комиссия, Офис Генпрокурора
Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький

В то время, как СМИ нашли 10 нестыковок в "Деле о 6 миллионах", дисциплинарная комиссия Офиса генерального прокурора рассмотрит вопрос отстранения Назара Холодницкого от должности специализированного антикоррупционного прокурора (САП) 17 июня.

Об этом Холодницкий написал на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив фото письма Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществлению дисциплинарного производства касаемо прокуроров сообщает, что в соответствии с пунктом 2 раздела ІІ Положения о порядке рассмотрения кадровой комиссией жалоб о совершении дисциплинарного проступка, осуществления производства и принятия решения, утвержденного приказом Генерального прокурора от 04.11.2019 № 266 на заседании Комиссии, которое состоится в 10:00 17.06.2020, будет рассматриваться ходатайство об отстранении Вас от занимаемой должности..." - говорится в письме.

Холодницкий подчеркнул, что "может хоть завтра узнает, в чем суть и почему все так секретно".

Ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия Офиса генпрокурора в течение месяца рассмотрит меру наказания для Холодницкого, в работе которого выявлен ряд нарушений, сообщили Українським Новинам в Офисе генпрокурора. 

"Дисциплинарная комиссия имеет месяц на рассмотрение", - сказал представитель ведомства.

Состав комиссии был назначен бывшим генпрокурором Русланом Рябошапкой.

В Офисе генпрокурора не смогли сообщить, что грозит Холодницкому - выговор, предупреждение или увольнение.

Сам Холодницкий в комментарии Українським Новинам сообщил, что выговор, объявленный ему в 2018 году дисциплинарной комиссией прокуратуры, уже погашен.

Как сообщали Українськi Новини, не смотря на то, что Генпрокуратура обнаружила нарушения в работе Холодницкого, тем не менее, Ирина Венедиктова считает, что у него есть шанс переизбраться на второй срок.

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