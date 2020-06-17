Кулеба объяснил, что дает Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Статус партнера Организации Североатлантического договора (НАТО) с расширенными возможностями предусматривает больше доступа к учениям и обмену разведывательными данными.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ", передают Українськi Новини.

"Наше участие в партнерстве - это допуск к новым совместным учениям, тренировкам и проектам с Альянсом. Второй чрезвычайно важный момент - партнерство предусматривает углубленный обмен разведданными", - пояснил он.

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями 12 июня.

В то же время Кулеба подтвердил, что этот статус не является стадией получения программы действий по членству (ПДЧ) или членства в НАТО.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский в октябре просил НАТО присоединить Украину к программе расширенных возможностей.



Кроме того, Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО, и заявил, что он "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".



В 2018 году в НАТО заявили, что не готовы пригласить Украину в программу расширенных возможностей.