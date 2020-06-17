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17 июня 2020, среда, 12:42 1471
Внешняя политика 2020-06-17T13:00:02+03:00
Українські Новини
Кулеба объяснил, что дает Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Кулеба объяснил, что дает Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Валерия Драгомирова
Нато, Украина-НАТО, Дмитрий Кулеба, Статус партнера НАТО
НАТО. Фото: freepik
НАТО. Фото: freepik

Статус партнера Организации Североатлантического договора (НАТО) с расширенными возможностями предусматривает больше доступа к учениям и обмену разведывательными данными.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ", передают Українськi Новини.

"Наше участие в партнерстве - это допуск к новым совместным учениям, тренировкам и проектам с Альянсом. Второй чрезвычайно важный момент - партнерство предусматривает углубленный обмен разведданными", - пояснил он.

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями 12 июня.

В то же время Кулеба подтвердил, что этот статус не является стадией получения программы действий по членству (ПДЧ) или членства в НАТО.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский в октябре просил НАТО присоединить Украину к программе расширенных возможностей.


Кроме того, Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО, и заявил, что он "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".

В 2018 году в НАТО заявили, что не готовы пригласить Украину в программу расширенных возможностей

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