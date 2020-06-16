Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО

В Кремле заявили о планах "принять меры" после предоставления Украине статуса партера НАТО. По словам российских властей, это не влияет положительно на безопасность в Европе.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российским журналистам, пишет ТАСС.

"Безусловно, мы на это обратили внимание. Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Мы вынуждены принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности. Мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах", - заявил Песков.

По его словам, это "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский в октябре просил НАТО присоединить Украину к программе расширенных возможностей, но Столтенберг заявил, что Украина будет в НАТО, если сконцентрирется на реформах.



В 2018 году в НАТО заявили, что не готовы пригласить Украину в программу расширенных возможностей.