США выделят $1,2 млн "коронавирусной" помощи Украине

США намерены выделить 1,2 млн долларов помощи Украине для противодействия распространению коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook, передают Українськi Новини.

"США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу", - говорится в нем.

Выделенная помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19 и другое.

Отмечается, что США начнут выделять деньги избранным иностранным государствам с 3 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, в США из 104 007 случаев заболевания 1581 человек умерло, 870 пациентов выздоровели.

Тем временем, Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.