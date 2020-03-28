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28 марта 2020, суббота, 12:46 494
Внешняя политика 2020-03-28T12:47:01+02:00
Українські Новини
США выделят $1,2 млн "коронавирусной" помощи Украине

США выделят $1,2 млн "коронавирусной" помощи Украине

Надежда Комендантова
США, Коронавирус, США-Украина, помощь США
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

США намерены выделить 1,2 млн долларов помощи Украине для противодействия распространению коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook, передают Українськi Новини.

"США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу", - говорится в нем.

Выделенная помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19 и другое.

Отмечается, что США начнут выделять деньги избранным иностранным государствам с 3 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, в США из 104 007 случаев заболевания 1581 человек умерло, 870 пациентов выздоровели.

Тем временем,  Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

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