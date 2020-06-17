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17 июня 2020, среда, 11:12 364
Общество 2020-06-17T11:13:09+03:00
Українські Новини
Европейский автобусный перевозчик возобновляет рейсы из Киева в Польшу

Европейский автобусный перевозчик возобновляет рейсы из Киева в Польшу

Валерия Драгомирова
Польша-Украина, автобусные перевозки, Автобусы в Польшу, Ecolines
Автобус. Фото: pixabay
Автобус. Фото: pixabay

Автобусный перевозчик Ecolines возобновит автобусные рейсы в Польшу с 18 июня, в то время, как Польша упростила въезд заробитчанам на период карантина

Об этом говорится в сообщении Ecolines, передают Українські Новини.

"Европейский оператор регулярных международных пассажирских перевозок Ecolines сообщает о возобновлении рейсов из Киева в Варшаву и Щецин с 18 июня", - говорится в сообщении.

Первый рейс в направлении Варшавы будет отправлен в 7:00; в направлении Щецина – в 16:00.

Стоимость билета, согласно информации на сайте компании, составляет 790 гривен.

Как сообщали Українські Новини, 15 июня Украина возобновила пассажирские авиаперевозки в ряд стран так называемой "зеленой зоны". Аэропорт "Борисполь" принял первым рейс из Минска. С 22 июня стартует полетная программа украинских авиакомпаний.

Ecolines ("Эколайнс") - европейская сеть международных автобусных пассажирских перевозок; торговая марка, под которой работают несколько национальных перевозчиков, которые придерживаются единых правил.

Маршруты охватывают более 20 европейских стран.

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