Европейский автобусный перевозчик возобновляет рейсы из Киева в Польшу

Автобусный перевозчик Ecolines возобновит автобусные рейсы в Польшу с 18 июня, в то время, как Польша упростила въезд заробитчанам на период карантина.

Об этом говорится в сообщении Ecolines, передают Українські Новини.

"Европейский оператор регулярных международных пассажирских перевозок Ecolines сообщает о возобновлении рейсов из Киева в Варшаву и Щецин с 18 июня", - говорится в сообщении.

Первый рейс в направлении Варшавы будет отправлен в 7:00; в направлении Щецина – в 16:00.

Стоимость билета, согласно информации на сайте компании, составляет 790 гривен.

Как сообщали Українські Новини, 15 июня Украина возобновила пассажирские авиаперевозки в ряд стран так называемой "зеленой зоны". Аэропорт "Борисполь" принял первым рейс из Минска. С 22 июня стартует полетная программа украинских авиакомпаний.

Ecolines ("Эколайнс") - европейская сеть международных автобусных пассажирских перевозок; торговая марка, под которой работают несколько национальных перевозчиков, которые придерживаются единых правил.

Маршруты охватывают более 20 европейских стран.