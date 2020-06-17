До конца карантина осталось 5 дней. Какие действуют ослабления

Сегодня начался 98-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня.

До этой даты осталось 5 дней.

1 июня в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ослабление карантинных мероприятий происходит во всех регионах страны. Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

С 1 июня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов.

Студенты высших учебных заведений, колледжей и ПТУ смогут сдавать экзамены.

Возобновляется автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами.

Кабинет Министров принял решение ослабить карантинные ограничения с 5 июня.

Кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер; люди старше 60 лет не обязаны соблюдать самоизоляцию; восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины; перевозить легковыми автомобилями можно до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).

С 10 июня, частично восстановился пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00.

С 15 июня правительство открыло пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения коронавируса.

Также возобновилась работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка" на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г. Севастополь.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.



Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области снова усилили карантин.



Кроме того, Шмыгаль назвал условия, при которых ВНО отменят или перенесут.