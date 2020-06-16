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  • Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут перемены на личном фронте сегодня
16 июня 2020, вторник, 05:15 442
Lifestyle 2020-06-16T05:15:01+03:00
Українські Новини
Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут перемены на личном фронте сегодня

Астролог назвал три знака зодиака, которых ждут перемены на личном фронте сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на 16 июня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 16 июня 2020. Фото: pixabay

В июне изменения на личном фронте будет у многих знаков зодиака. Во вторник перемены в личной жизни возможны у Близнецов, Стрельцов и Козерогов. Подробнее о том, что звезды приготовили представителям этих трех знаков зодиака на 16 июня 2020 года, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Во вторник у Близнецов наступит удачный период, чтобы познакомить вторую половинку с родными. Это поможет укрепить ваши отношения и вывести их на новый уровень. А тем представителям этого знака зодиака, которые не состоят в отношениях, звезды сулят романтическое знакомство.

Стрельцы

Во вторник кто-то из бывших партнеров Стрельцов неожиданно предложит вернуть отношения. Звезды уверяют, тщательно все обдумать, прежде чем принимать это предложение. Ведь есть риск, что вторая попытка не приведет к желаемому результату, а время будет потеряно.

Козерог

Козерогам во вторник покажется, что их отношения со второй половинкой изжили себя и им захочется разорвать их. Однако звезды советуют не действовать сгоряча, а сперва взять тайм-аут. Время покажет были ли эти мысли ошибкой или на самом деле у ваших отношений нет будущего.

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