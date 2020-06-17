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17 июня 2020, среда, 07:30 303
Верховная Рада и партии 2020-06-17T07:30:01+03:00
Українські Новини
Рада намерена отменить лицензию на посредничество в трудоустройстве за рубежом

Рада намерена отменить лицензию на посредничество в трудоустройстве за рубежом

Елена Новикова
Верховная Рада, Трудоустройство, трудовые мигранты, Трудоустройство за границей, Законопроект № 2365
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада, которая на заседании 16 июня рассмотрела в 1-м чтении законопроекты №2365 и 2365-1о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу, намерена отменить лизензирование предоставления услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.

За принятие законопроекта № 2365 за основу проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроектом предлагается осуществление этих услуг по декларативному принципу на основании внешнеэкономического договора (контракта) о предоставлении посреднических услуг в сфере трудоустройства заключенного с иностранным субъектом хозяйствования, который ведется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Также документом предлагается запретить компаниям, работающим y сфере международного трудоустройства, получать средства из потенциального соискателя за трудоустройство за границу и ввести административную ответственность за нарушение данными компаниями запрета на взыскание с граждан каких-либо гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине или за рубежом.

Как сообщали Українські Новини, 22 апреля Всемирный банк (ВБ) оценил денежные переводы в Украину в 2019 году от трудовых мигрантов в 16 млрд долларов, что на 14% превышает показатель 2018 года.

Также в 2019 году больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши.

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