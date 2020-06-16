Законопроект о референдуме и господдержка креативных индустрий. Чем сегодня займется Рада

Верховная Рада во вторник, 16 июня, рассмотрит законопроект №3377 о государственной поддержке креативных индустрий в период карантина (о введении государственной субсидии для кинематографии в объеме до 100% от сметы кино и уменьшение платы за аренду неиспользуемого в полном объеме имущества культуры) во втором чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первым вопросом указан проект закона №2553 о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии в первом чтении.

Далее для включения в повестку дня заседания указаны законопроекты №3612 о народовластии через всеукраинский референдум и №3636 о продлении срока действия закона об обеспечении лечения коронавирусной болезни в связи с угрозой роста заболеваемости населения COVID-19.

Далее во втором чтении парламентарии рассмотрят законопроекты №2030 об освобождении общественных объединений пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и лиц с инвалидностью от уплаты административного сбора при регистрации символики объединения, №3297 об изменениях в Хозяйственный кодекс в части недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, №2335 об урегулировании процедуры предоставления вида на жительство апатридам (лицам без гражданства).

Также в первом чтении Рада рассмотрит законопроекты №2493 об акционерных обществах, №2459 об изменениях в закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц" в части содействия выполнению Национальным банком Украины функций по защите интересов вкладчиков и кредиторов неплатежеспособных банков, №3356 об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта, №2592 относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения украинцами военной службы, №2618 и 2618-1 о противоминной деятельности.

Далее в повестке дня указан отчет временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины президентом Украинской ассоциации футбола (ФФУ) Андреем Павелко.

Согласно повестке, далее Рада рассмотрит в 1-м чтении законопроекты №2365 и 2365-1 о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу, №3014 об электронных коммуникациях, №2655 об облачных услугах.

Также в повестке: законопроект №2255 о создании национального органа интеллектуальной собственности во 2-м чтении, №3195 о возможности назначения состава Кабинета Министров поименно (для включения в повестку дня заседания и принятия решения) и проект постановления №3235 о недопущении остановки функционирования госпиталей ветеранов войны при внедрении второго этапа медицинской реформы.

Как сообщали Українськi Новини, заявление Вакарчука об уходе из Рады рассмотрят 17 июня.

Тем временем первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявляет, что законопроектом №3612 о народовластии путем всеукраинского референдума не предусматривается возможность уменьшения территории Украины, а только расширения ее границ путем вынесения на референдум вопроса об изменении ее территории.