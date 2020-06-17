Рада має намір скасувати ліцензію на посередництво у працевлаштуванні за кордоном

Верховна Рада має намір скасувати ліцензію на надання послуг з посередництва в працевлаштуванні за кордоном. На засіданні 16 червня депутати розглянули в 1-му читанні законопроєкти №2365 і 2365-1 про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном.

За ухвалення законопроєкту № 2365 за основу проголосували 248 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроєктом пропонується здійснення цих послуг за декларативним принципом на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування укладеного з іноземним суб'єктом господарювання, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Також документом пропонується заборонити компаніям, що працюють y сфері міжнародного працевлаштування, отримувати кошти з потенційного претендента за працевлаштування за кордон і ввести адміністративну відповідальність за порушення даними компаніями заборони на стягнення з громадян будь-яких гонорарів, комісійних та інших винагород за посередництво у працевлаштуванні в Україні або за кордоном.

Як повідомляли Українські Новини, найбільше грошових переказів надійшло від трудових мігрантів з Польщі, також 22 квітня Світовий банк (СБ) оцінив грошові перекази в Україну в 2019 році від трудових мігрантів в 16 млрд доларів, що на 14% перевищує показник 2018 року.

Також у 2019 році НБУ оцінив скорочення валюти від трудових мігрантів через коронавірус.