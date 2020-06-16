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16 июня 2020, вторник, 21:52 169
Происшествия 2020-06-16T23:00:02+03:00
Українські Новини
В Запорожской области в речку сбросили химикаты, погибла рыба

В Запорожской области в речку сбросили химикаты, погибла рыба

Ольга Фандорина
Запорожская область, Загрязнение, Химикаты, Загрязнение воды
Разлив химикатов в реку. Фото: facebook.com/melnik81
Разлив химикатов в реку. Фото: facebook.com/melnik81

В селе Новоданиловка Якимовского района Запорожской области в ночь на 13 июня в реку Великий Утлюг сбросили химические вещества, в итоге погибла рыба. Об этом сообщил в Facebook депутат Павел Мельник, который встретился с жителями Новоданиловки.

"В условиях ограниченности водных ресурсов и низкого качества питьевой воды в области, это крайне резонансное событие, что требует немедленного реагирования органов государственной власти. Полиция уже начала проверку указанных фактов, а экологи взяли пробы воды", - рассказал Мельник.

О ситуации заявили в экологическую инспекцию.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году грузовик с химикатами упал в реку Рось под Винницей: водоснабжение в Белой Церкви было прекращено.

Сообщалось также, что и в Умани прекратили водоснабжение города из-за разлива химикатов в Рось.

А тем временем, затонувший в Одессе танкер привел к увеличению загрязнения воды в море в 15 раз.

Также и в Киеве в сточных водах зафиксировали многократное превышение загрязняющих веществ.

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