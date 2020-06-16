В Запорожской области в речку сбросили химикаты, погибла рыба

В селе Новоданиловка Якимовского района Запорожской области в ночь на 13 июня в реку Великий Утлюг сбросили химические вещества, в итоге погибла рыба. Об этом сообщил в Facebook депутат Павел Мельник, который встретился с жителями Новоданиловки.

"В условиях ограниченности водных ресурсов и низкого качества питьевой воды в области, это крайне резонансное событие, что требует немедленного реагирования органов государственной власти. Полиция уже начала проверку указанных фактов, а экологи взяли пробы воды", - рассказал Мельник.

О ситуации заявили в экологическую инспекцию.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году грузовик с химикатами упал в реку Рось под Винницей: водоснабжение в Белой Церкви было прекращено.

Сообщалось также, что и в Умани прекратили водоснабжение города из-за разлива химикатов в Рось.

А тем временем, затонувший в Одессе танкер привел к увеличению загрязнения воды в море в 15 раз.

Также и в Киеве в сточных водах зафиксировали многократное превышение загрязняющих веществ.