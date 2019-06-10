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10 июня 2019, понедельник, 10:36 23
Общество 2019-06-10T10:36:41+03:00
Українські Новини
В Умани прекратили водоснабжение города из-за разлива химикатов в Рось

В Умани прекратили водоснабжение города из-за разлива химикатов в Рось

Из-за разлива химикатов в реку Рось, прекращена робота Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающая водой Белую Церковь и Умань. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"В 23:00 воскресенья была остановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь (209 тысяч жителей) и Умань (84 тысяч жителей)" - говорится в оперативной сводке.

По состоянию на 7:00 понедельника водоснабжение Умани осуществлялось из резервуаров, запаса воды хватит на трое суток. В Белой Церкви создан запас на сутки, подача воды приостановлена. Население обеспечивается водой путем подвоза и из бюветов. Специалисты проводят мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории Роси.

Как сообщали Українськi Новини, по Киеву планируются масштабные отключения воды: график на неделю.

А ранее в Днепропетровской области перевернулся грузовик с 10 тоннами химикатов.

Больше новостей о: Отравление Водоснабжение Умань Белая Церковь Химикаты ДТП с грузовиком

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