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09 июня 2019, воскресенье, 17:22 140
Происшествия 2019-06-09T18:21:47+03:00
Українські Новини
Грузовик с химикатами упал в реку под Винницей: водоснабжение в Белой Церкви прекращено

Грузовик с химикатами упал в реку под Винницей: водоснабжение в Белой Церкви прекращено

Река Рось. Фото: obozrevatel.com
Река Рось. Фото: obozrevatel.com

Комиссия исполнительного комитета городского совета Белой Церкви по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на экстренном заседании приняла решение с 23:00 9 июня временно прекратить водоснабжение из-за риска загрязнения воды после падения в притоку реки Рось грузовика с неизвестным химическим веществом.

Об этом сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он написал, что в селе Збаржевка Погребищенского района в Винницкой области во время транспортировки неизвестного химического вещества сельскохозяйственного назначения автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, упав в приток реки Рось.

По информации Бассейнового управления водных ресурсов среднего Днепра, данное вещество может достичь Белоцерковского района через 18 часов.

В связи с этим было принято принято решение временно прекратить водоснабжение, а с 10 июня запрещается вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось.

Отмечается, что водоснабжение будет восстановлено, когда будет получен положительный вывод экспертизы качества воды.

Согласно сообщению Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня около 9:00.

На закругленном участке дороги автомобиль "Мерседес Спринтер" съехал с проезжей части в водоем и перевернулся, после чего произошло возгорание автомобиля, который был в дальнейшем локализован спасателями.
Установлено, что химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов.

По факту загрязнения водоема следственным отделом открыто уголовное производство по ч.1 ст.242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса.
За такое преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Также на сайте РГА Белой Церкви появилось сообщение о том, что есть угроза, что через 10-12 часов (в ночь с 9 на 10 июня) выбросы химикатов достигнут Киевской области, а именно — Белой Церкви.

Как сообщали Українськi Новини, по Киеву планируются масштабные отключения воды: график на неделю.

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