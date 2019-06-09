Грузовик с химикатами упал в реку под Винницей: водоснабжение в Белой Церкви прекращено

Комиссия исполнительного комитета городского совета Белой Церкви по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на экстренном заседании приняла решение с 23:00 9 июня временно прекратить водоснабжение из-за риска загрязнения воды после падения в притоку реки Рось грузовика с неизвестным химическим веществом.\r\nОб этом сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nОн написал, что в селе Збаржевка Погребищенского района в Винницкой области во время транспортировки неизвестного химического вещества сельскохозяйственного назначения автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, упав в приток реки Рось.\r\nПо информации Бассейнового управления водных ресурсов среднего Днепра, данное вещество может достичь Белоцерковского района через 18 часов.В связи с этим было принято принято решение временно прекратить водоснабжение, а с 10 июня запрещается вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось.\r\nОтмечается, что водоснабжение будет восстановлено, когда будет получен положительный вывод экспертизы качества воды.\r\nСогласно сообщению Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня около 9:00.\r\nНа закругленном участке дороги автомобиль "Мерседес Спринтер" съехал с проезжей части в водоем и перевернулся, после чего произошло возгорание автомобиля, который был в дальнейшем локализован спасателями.Установлено, что химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов.\r\nПо факту загрязнения водоема следственным отделом открыто уголовное производство по ч.1 ст.242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса.За такое преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.\r\nТакже на сайте РГА Белой Церкви появилось сообщение о том, что есть угроза, что через 10-12 часов (в ночь с 9 на 10 июня) выбросы химикатов достигнут Киевской области, а именно — Белой Церкви.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, по Киеву планируются масштабные отключения воды: график на неделю.