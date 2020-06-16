В Одессе двое военных устроили стрельбу возле детского центра

Во вторник, 16 июня, в Одессе около трех часов ночи двое военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу возле детского центра "Молодая гвардия", в то время, как ранее в перестрелке на промтоварном рынке в Одессе два человека получили ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления полиции охраны в Одесской области.

"Ночью около трех часов на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Одесской области поступил сигнал "Тревога" из детского центра "Молодая гвардия". Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили, у детского центра двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые развлекались тем, что стреляли в воздух", — говорится в нем.

Отмечается, что увидев полицейских, мужчины пытались убежать, при задержании один из них начал толкать полицейского.

Правонарушителями оказались 23-летний житель Киева и 32-летний житель Днепропетровской области. При поверхностном осмотре у них были обнаружены и изъяты удостоверения военнослужащих, предметы похожи на чем, кастет, два стартовых пистолета и магазины с патронами.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщали Українські Новини, 29 мая в Киевской области произошла масштабная перестрелка. Суд арестовал 11 задержанных в ходе стрельбы в Броварах.