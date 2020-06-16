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  • Из-за пандемии коронавируса авиакомпании запретили алкоголь в самолетах
16 июня 2020, вторник, 20:35 123
Мир 2020-06-16T21:30:03+03:00
Українські Новини
Из-за пандемии коронавируса авиакомпании запретили алкоголь в самолетах

Из-за пандемии коронавируса авиакомпании запретили алкоголь в самолетах

Елизавета Кесельман
Авиалинии, Возобновление полетов, Авиасообщения
Салон самолета. Фото: pixabay
Салон самолета. Фото: pixabay

Начиная с июня, авиакомпании постепенно возобновляют свою работу и запускают первые рейсы. Тем временем, для того, чтобы обезопасить пассажиров, и минимизировать риск заражения, авиакомпании перестанут продавать алкогольные напитки на борту самолета. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, продажи алкоголя на своих рейсах уже ограничили лоукостеры: EasyJet, British Airways, нидерландская авиакомпания KLM, американские Delta Air Lines и American Airlines, Virgin Australia, лоукостер Ryanair, который выполняет рейсы из и в Украину, а также флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific.

Из перечня напитков, которые будут предложены клиентам, будет лишь вода. В определенных компаниях смогут продавать безалкогольные напитки. Поскольку медицинские маски пассажиры обязаны носить постоянно, кроме времени употребления еды, ограничение на алкоголь должно сократить время приема напитка до минимального.

Все авиакомпании ввели это ограничение временно.

Как сообщали Українські Новини, МАУ отменила почти все рейсы до августа. 

Кроме того, Ассоциация воздушного транспорта заявила, что доходы авиакомпаний в 2020 году упадут вдвое из-за пандемии.

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