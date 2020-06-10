Доходы авиакомпаний в 2020 году упадут вдвое из-за пандемии, – Ассоциация воздушного транспорта

Из-за пандемии коронавируса, которая привела к мировому экономическому кризису, доходы международных авиакомпаний упадут вдвое. Такие выводы сделала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), передает Reuters.

Как передает ведомство, из-за коронакризиса, мировая авиация потеряет 84 млрд долларов. В сравнении с предыдущим годом, доход авиакомпаний упадет в 3 раза.

В IATA назвали 2020 год худшим за всю историю отрасли. Согласно прогнозам, доходы авиакомпаний составят 419 млрд долларов, в то время как в прошлом году выручка составила 838 млрд долларов.

"Ежедневно на протяжение поточного года убытки отрасли будут составлять 230 миллионов долларов", - сказал генеральный директор IATA Александр де Жуниак.

В следующем году борясь за пассажиров, авиакомпании будут снижать цены, потери могут составить более 100 млрд долларов. При этом доходы компаний вырастут до 598 млрд долларов, утверждают в IATA.

Число пассажиров в 2020 году также снизится до 2,25 млрд, но увеличиться до 3,38 млрд в 2021 году. Тем не менее, это все равно на 25% меньше, чем было до пандемии, отмечают специалисты.

Как сообщали Українські Новини, ранее Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что все авиакомпании будут нести убытки из-за коронавиурса до 2023 года.

Тем временем, МАУ сформировала расписание рейсов по Украине до июля.