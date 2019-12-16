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  • На Tesla, Apple и Microsoft подали в суд и обвиняют в гибели детей в шахтах Конго
16 декабря 2019, понедельник, 16:17 810
Мир 2019-12-16T16:20:05+02:00
Українські Новини
На Tesla, Apple и Microsoft подали в суд и обвиняют в гибели детей в шахтах Конго

На Tesla, Apple и Microsoft подали в суд и обвиняют в гибели детей в шахтах Конго

Елизавета Кесельман
Демократическая Республика Конго, Tesla, Apple, Microsoft, Иск
Республика Конго.Фото: vokrugsveta.ru
Республика Конго.Фото: vokrugsveta.ru

Правозащитная организация IRAdvocates подала в суд на Apple, Tesla, Dell, Microsoft и Alphabet (материнская компания Google) от имени 14 семей погибших и покалеченных детей Демократической Республики Конго. Организация указывает, что дети пострадали добывая в шахтах кобальт(химический элемент), который компании закупают для производства литий-ионных аккумуляторов, передает "Thebabel". 

Иск поступил в суд Вашингтона. В нем говорится о пяти смертях и серьезных травмах которые дети получили в шахтах британского трейдера Glencore. Трейдер продает металл другому трейдеру Umicore, а он уже продает его технологическим компаниям.

Правозащитники в иске утверждают, что компании знали о незаконном детском труде в шахтах Конго и имея "полномочия и ресурсы", чтобы контролировать цепочку поставок, не делали этого. В смерти и увечии детей обвиняют бездействие корпораций.

Семьи требуют создать специальный фонд для оплаты лечения и дальнейшего медицинского наблюдения за пострадавшими в шахтах, а также возмещения морального вреда. Суммы компенсаций определит суд.

Как пишет The Guardian, в Glencore отрицают использование детского труда на тяжелых работах. По данным Amnesty International, в кобальтовых шахтах работают дети от семи лет. ДР Конго добывает 60% всего кобальта в мире.

Как сообщали Українські Новини, ранее Apple исправил карты в Росии, указав Крым российским.

Также 450 тыс. владельцев автомобилей Volkswagen пожаловались на компанию в суд. 

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