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  • Жители Амстердама требуют власти ограничить количество туристов в городе на следующие 5 лет
16 июня 2020, вторник, 17:49 46
Европа 2020-06-16T18:15:01+03:00
Українські Новини
Жители Амстердама требуют власти ограничить количество туристов в городе на следующие 5 лет

Жители Амстердама требуют власти ограничить количество туристов в городе на следующие 5 лет

Елизавета Кесельман
Нидерланды, Европа, Туризм, Амстердам
Амстердам. Фото: pixabay
Амстердам. Фото: pixabay

Несмотря на то, что Нидерланды возобновили авиасообщения, и Международные авиалинии Украины возобновили регулярные рейсы из Киева в Амстердам, жители культурной столицы Нидерландов призвали городскую власть ограничить количество туристов, которые приезжают в город. Об этом сообщает Dutch news.

Отмечается, что жители города создали петицию с призывом к городскому совету ограничить количество туристов, которые приезжают в город. Так, согласно петиции, в город требуют ввести двенадцатимиллионный лимит на пребывание туристов в течение следующих пяти лет, запрет на развитие новых отелей и запрет или частичный запрет на аренду жилья для отдыха.

Сообщается, что по состоянию на вторую половину дня вторника, 16 июня, петиция набрала больше 20 тысяч подписей. Если она соберет 27 тысяч подписей, этого будет достаточно, чтобы заставить городской совет организовать референдум по этому вопросу.

"Если количество туристов поднимется до докоронавирусного уровня, то экономика и улицы снова будут под властью туристов", - заявил Мартийн Бадир, один из инициаторов петиции.

Как сообщали Українські Новини, страны Евросоюза постепенно начали открывать внутренние границы. 

Кроме того, в ЕС запустили сайт для отслеживания восстановления туризма и открытия границ.

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