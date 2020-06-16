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16 июня 2020, вторник, 17:41 522 Документ
Общество 2020-06-16T17:43:29+03:00
Українські Новини
Институт нацпамяти выступил против героизации дивизии СС "Галичина"

Институт нацпамяти выступил против героизации дивизии СС "Галичина"

Ирина Дорофейчук
Слуга народа, Институт нацпамяти, Максим Бужанский, Антон Дробович, Дивизия СС
Дивизия войск СС
Дивизия войск СС "Галичина". Фото: unn.com.ua

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") сообщил, что директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович выступил против героизации дивизии войск СС "Галичина".

Об этом народный депутат заявил в своем Telegram-канале, ссылаясь на ответ Института нацпамяти на депутатский запрос.

"По вопросу увековечения памяти или героизации воинов дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) Украинский институт национальной памяти продолжает оставаться на позиции относительно обязательного неукоснительного соблюдения законодательства Украины", - сказано в ответе.

Также Дробович отметил, что в вопросе увековечения памяти или героизации воинов дивизии войск СС "Галичина" Украинский институт нацпамяти и дальше будет придерживаться законодательства Украины, а именно ч. 1 ст. 4 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

"Вместе с тем важно подчеркнуть, что не могут вызывать одобрение действия тех лиц и групп, которые совершали преступления против человечности во время Второй мировой войны и были осуждены мировым сообществом и решениями Международного военного трибунала в Нюрнберге. Это касается в том числе лиц и групп, принадлежащих к войскам СС (Waffen-SS), использовавшимися нацистским военно-политическим руководством для совершения многочисленных преступлений", - говорится в ответе Института нацпамяти.

Нардеп Бужанский следующим образом прокомментировал ответ Института нацпамяти: "Отдаю должное директору Института национальной памяти Антону Дробовичу, который не стал говорить на черное белое и дал оценку 14-й дивизии Ваффен-СС "Галичина" на базе приговора Нюрнбергского трибунала. Категорически возразив против легализации и героизации нацизма".

Напомним, 27 мая Окружной административный суд г. Киева признал противоправным вывод Института нацпамяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской и соответственно не подпадает под действие законодательство о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов.

Киевлянка Наталья Мясникова, выигравшая судебный иск к Институту нацпамяти и Владимиру Вятровичу в отношении непризнания ими символики дивизии СС "Галичина" нацистской, убеждена, что героизация дивизии СС недопустима.

Ранее преемник Вятровича, директор Института нацпамяти Антон Дробович заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не соответствует европейским нормам.

Как сообщали Українські Новини, 16 апреля Главпочтамт Львова организовал выставку марок и открыток, посвященных дивизии СС "Галичина".

В 2018 году департамент образования Львовской областной государственной администрации, под руководством Любомиры Мандзий, организовал конкурс детского рисунка, проводившийся с целью создания героического образа дивизии СС "Галичина".

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