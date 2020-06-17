Сегодня третий день Петрова поста. Что можно употреблять в этот день

Третий день Петрова поста считается "строгим", который начался 15 июня. Этот день называют сухоедением и запрещается употреблять вареную пищу, передают Українські Новини. Петров или Апостольский пост считается не строгим и в этом году продлится 27 дней. Во время поста запрещается употреблять мясо, молочные продукты и яйца. Также церковь рекомендует отказаться от алкогольных напитков и других вредных привычек. Однако, в течение поста, каждый день имеет свое название и запрещает потреблять определенные продукты. Что разрешается потреблять 17 июня Третий день поста называется сухоедением. Соответственно, верующие, которые постятся, в этот день могут потреблять только невареную пищу растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. Также во время Петрова поста разрешается употреблять зелень и блюда из нее, крупы, ягоды и грибы. В некоторые дни разрешается употреблять рыбу и вино. Что разрешается и запрещено делать в Петров пост Петров, как и любой другой пост – это период духовного очищения, поэтому ограничения пищи стоят на втором месте. В этот период нужно молиться, исповедоваться и причащаться. Если верующие не могут соблюдать пост в еде, то можно ограничить себя в не гастрономических вещах. Считается, что во время Петрова поста, нельзя венчать молодоженов и крестить детей. Это принесет проблемы в семье. Также в этот период запрещается заниматься рукоделием, давать деньги в долг, стричь волосы, проводить обряды, читать заговоры и гадать. Ранее Українські Новини сообщали, во время празднования Дня Конституции в Украине будет три официальных выходных дня. Во время трехдневного уик-энда на День Конституции украинцы могут отдохнуть на море: на Азовском побережье дешевле чем на Черноморском.