Сегодня третий день Петрова поста. Что можно употреблять в этот день

Третий день Петрова поста считается "строгим", который начался 15 июня. Этот день называют сухоедением и запрещается употреблять вареную пищу, передают Українські Новини.

Петров или Апостольский пост считается не строгим и в этом году продлится 27 дней.

Во время поста запрещается употреблять мясо, молочные продукты и яйца. Также церковь рекомендует отказаться от алкогольных напитков и других вредных привычек.

Однако, в течение поста, каждый день имеет свое название и запрещает потреблять определенные продукты.

Что разрешается потреблять 17 июня

Третий день поста называется сухоедением. Соответственно, верующие, которые постятся, в этот день могут потреблять только невареную пищу растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

Также во время Петрова поста разрешается употреблять зелень и блюда из нее, крупы, ягоды и грибы. В некоторые дни разрешается употреблять рыбу и вино.

Что разрешается и запрещено делать в Петров пост

Петров, как и любой другой пост – это период духовного очищения, поэтому ограничения пищи стоят на втором месте. В этот период нужно молиться, исповедоваться и причащаться.

Если верующие не могут соблюдать пост в еде, то можно ограничить себя в не гастрономических вещах.

Считается, что во время Петрова поста, нельзя венчать молодоженов и крестить детей. Это принесет проблемы в семье.

Также в этот период запрещается заниматься рукоделием, давать деньги в долг, стричь волосы, проводить обряды, читать заговоры и гадать.

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